Более шелковистые волосы

Оцените гладкие и блестящие волосы с невероятно стабильной технологией двойного воздухопотока, которая одновременно захватывает воздух через два воздухозаборника и объединяет его в общий поток. А если не верите нам на слово — 94 % пользователей*** сказали, что их волосы стали более гладкими после использования фена для волос Philips серии 8000.