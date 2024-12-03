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      Hair Dryer 8000 Series Фен с ThermoShield Advanced

      BHD837/10

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      Наш самый быстрый фен

      Встречайте фен для волос Philips серии 8000. Это наш самый быстрый фен с ионизацией, предназначенный для защиты волос от перегрева и сухости с помощью датчиков температуры ThermoShield Advanced — все для здоровых и шелковистых волос за минимальное время.

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      Hair Dryer 8000 Series Фен с ThermoShield Advanced

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      Hair Dryer 8000 Series
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      Hair Dryer 8000 Series

      Фен с ThermoShield Advanced

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      Наш самый быстрый фен

      Защищает от перегрева и сохраняет влажность волос

      • Датчики ThermoShield Advanced
      • Мощный бесщеточный DC-мотор
      • Технология двойного воздухопотока
      • Бережный режим для ухода за кожей головы
      Быстрая сушка всего за 3 минуты*

      Быстрая сушка всего за 3 минуты*

      Оцените эффективную сушку волос всего за несколько минут с нашим наиболее мощным высокоскоростным феном для волос. Современный бесщеточный DC-мотор совершает до 110 000 оборотов в минуту для эффективной сушки с воздухопотоком до 228 км/ч для быстрых результатов сушки!

      Защитите волосы от перегрева

      Защитите волосы от перегрева

      Защитите волосы от перегрева и сохраните до 100 %** их естественной силы с технологией ThermoShield Advanced. Датчики этой технологии распознают температуру окружения 200 раз в секунду, после чего регулируют силу нагрева для защиты ваших волос. Здоровые волосы и ноль поводов для беспокойства при каждой сушке.

      Более шелковистые волосы

      Более шелковистые волосы

      Оцените гладкие и блестящие волосы с невероятно стабильной технологией двойного воздухопотока, которая одновременно захватывает воздух через два воздухозаборника и объединяет его в общий поток. А если не верите нам на слово — 94 % пользователей*** сказали, что их волосы стали более гладкими после использования фена для волос Philips серии 8000.

      Дополнительный уход за кожей головы и тонкими волосами

      Дополнительный уход за кожей головы и тонкими волосами

      Обеспечьте дополнительный уход за кожей головы и тонкими волосами со специальным бережным режимом работы фена. Создан для бережного ухода — 97 % пользователей**** согласны с тем, что фен не раздражает кожу головы.

      Естественная влажность и сияние волос с системой ионизации

      Естественная влажность и сияние волос с системой ионизации

      Мягкие, здоровые и шелковистые волосы от корней до кончиков благодаря ионизации. Фен выпускает до 200 млн отрицательно заряженных и водных ионов*****, на 58 % эффективнее сохраняя влажность волос******.

      Компактный и комфортный высокоскоростной фен для волос

      Компактный и комфортный высокоскоростной фен для волос

      Наш самый легкий высокоскоростной фен для волос весит всего 395 г*******, что лишь немногим тяжелее банки с газировкой! Он очень компактный и удобен в использовании даже в поездках.

      Удобное обслуживание с режимом автоочистки

      Удобное обслуживание с режимом автоочистки

      Этот фен можно легко очистить от скопления пыли. Просто включите режим автоочистки, и лопасти внутри фена сделают все за вас — они будут вращаться в обратную сторону, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.

      Использует на 50 % меньше электричества********

      Использует на 50 % меньше электричества********

      Фен для волос Philips серии 8000 использует на 50 %******** меньше энергии, обеспечивая вместе с тем самую эффективную сушку волос среди всех высокоскоростных фенов Philips. Идеальная укладка без лишнего вреда планете.

      • Аксессуары

        Магнитная насадка для укладки 8 мм
        Да
        Магнитный диффузор
        Да

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Розовое шампанское
        Длина шнура
        2 м
        Напряжение
        220—240 В
        Мощность в ваттах
        1400  Вт
        Мотор
        Бесщеточный DC (110 000 об./мин)
        Вес
        395 г
        Средняя скорость воздухопотока
        228 км/ч

      • Особенности

        Настройки температуры
        7 (45–95 °C, режим холодного обдува)
        Режимы скорости
        3
        Предварительно настроенные режимы
        • 4 (быстрый, ThermoShield Advanced, контрастный, бережный)
        • Функция памяти автоматически активирует последнюю выбранную настройку при включении фена.
        Режим автоочистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технологии бережного ухода

        Система ионизации
        Отрицательно заряженные и водные ионы

      Badge-D2C

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      • Протестировано на волосах европеоидного типа длиной 30 см, при максимальных скорости и нагреве
      • * Протестировано в режиме Thermoshield по сравнению с обычным высыханием
      • ** Протестировано на 31 пользователях в контрастном режиме
      • *** Протестировано на 31 пользователях в контрастном режиме
      • **** Протестировано при максимальных скорости и нагреве
      • ***** Протестировано в контрастном режиме, по сравнению с обычным высыханием
      • ****** Без сетевого шнура и аксессуаров
      • ******* По сравнению с Philips BHD530 мощностью 2300 Вт, протестировано при максимальных скорости и нагреве
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