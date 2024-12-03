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BHD837/10
Наш самый быстрый фен
Встречайте фен для волос Philips серии 8000. Это наш самый быстрый фен с ионизацией, предназначенный для защиты волос от перегрева и сухости с помощью датчиков температуры ThermoShield Advanced — все для здоровых и шелковистых волос за минимальное время.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен с ThermoShield Advanced
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Оцените эффективную сушку волос всего за несколько минут с нашим наиболее мощным высокоскоростным феном для волос. Современный бесщеточный DC-мотор совершает до 110 000 оборотов в минуту для эффективной сушки с воздухопотоком до 228 км/ч для быстрых результатов сушки!
Защитите волосы от перегрева и сохраните до 100 %** их естественной силы с технологией ThermoShield Advanced. Датчики этой технологии распознают температуру окружения 200 раз в секунду, после чего регулируют силу нагрева для защиты ваших волос. Здоровые волосы и ноль поводов для беспокойства при каждой сушке.
Оцените гладкие и блестящие волосы с невероятно стабильной технологией двойного воздухопотока, которая одновременно захватывает воздух через два воздухозаборника и объединяет его в общий поток. А если не верите нам на слово — 94 % пользователей*** сказали, что их волосы стали более гладкими после использования фена для волос Philips серии 8000.
Обеспечьте дополнительный уход за кожей головы и тонкими волосами со специальным бережным режимом работы фена. Создан для бережного ухода — 97 % пользователей**** согласны с тем, что фен не раздражает кожу головы.
Мягкие, здоровые и шелковистые волосы от корней до кончиков благодаря ионизации. Фен выпускает до 200 млн отрицательно заряженных и водных ионов*****, на 58 % эффективнее сохраняя влажность волос******.
Наш самый легкий высокоскоростной фен для волос весит всего 395 г*******, что лишь немногим тяжелее банки с газировкой! Он очень компактный и удобен в использовании даже в поездках.
Этот фен можно легко очистить от скопления пыли. Просто включите режим автоочистки, и лопасти внутри фена сделают все за вас — они будут вращаться в обратную сторону, чтобы удалить пыль с поверхности фильтра.
Фен для волос Philips серии 8000 использует на 50 %******** меньше энергии, обеспечивая вместе с тем самую эффективную сушку волос среди всех высокоскоростных фенов Philips. Идеальная укладка без лишнего вреда планете.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Технологии бережного ухода
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