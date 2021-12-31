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    • Прямые волосы за 5 минут* Прямые волосы за 5 минут* Прямые волосы за 5 минут*

      5000 Расческа для выпрямления волос

      BHH885/00

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      Прямые волосы за 5 минут*

      Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect с системой ионизации и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос.

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      5000 Расческа для выпрямления волос

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      Расческа для выпрямления волос

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      Прямые волосы за 5 минут*

      Система ионизации для гладкости и сияния волос

      • Технология ThermoProtect
      • Ионизация для бережной сушки
      • Керамико-аргановое покрытие
      Технология ThermoProtect минимизирует повреждение волос от перегрева

      Технология ThermoProtect минимизирует повреждение волос от перегрева

      Оптимальная температура щетинок сводит к минимуму урон от перегрева, уменьшая трение. Волосы выглядят естественно прямыми и шелковистыми.

      Тройные щетинки

      Тройные щетинки

      Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы.

      Увеличенная прямоугольная щетка

      Увеличенная прямоугольная щетка

      Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход.

      Быстрый нагрев

      Быстрый нагрев

      Готов к использованию за 50 секунд.

      Индикатор готовности к использованию

      Индикатор готовности к использованию

      Светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию.

      Система ионизации для гладкости и сияния волос

      Система ионизации для гладкости и сияния волос

      Система ионизации выпускает миллионы ионов, устраняя статический заряд и обеспечивая шелковистость волос

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м

      Шнур на шарнире

      Шнур на шарнире

      Шнур на шарнире для удобства использования.

      3 температурных режима для разных типов волос

      3 температурных режима для разных типов волос

      Три температурных режима (150, 170 и 200 °C) для разных типов волос.

      Керамическое покрытие с аргановым маслом

      Керамическое покрытие с аргановым маслом

      Щетинки с керамико-аргановым покрытием обеспечивают плавное скольжение по волосам, чтобы они выглядели естественно гладкими и блестящими.

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 м
        Напряжение
        Универсальное  В
        Тип нагревателя
        PTC
        Размер продукта (мм)
        350 (Д) X 75 (Ш) X 48 (Д)
        Общее количество щетинок
        247
        Светодиодный индикатор
        Белый цвет
        Питание выключено
        < 0,5 Вт

      • Особенности

        Температурный режим
        • 3 режима
        • 150/170/200 °C
        Автоотключение
        через 60 мин.
        Форма щетки
        Прямоугольная
        Размеры расчески (мм)
        116 (Д) x 60 (Ш)
        Количество нагревающихся щетинок
        111

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Удобство использования

        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Технологии бережного ухода

        ThermoProtect
        Да
        Добавление арганового масла
        Да

      Badge-D2C

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      • По результатам исследования, проведенного в Польше на дому с участием 96 женщин с разными типами волос. Прибор использовался на режимах 170 °C и 200 °C

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