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BHH885/00
Прямые волосы за 5 минут*
Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect с системой ионизации и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Расческа для выпрямления волос
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Оптимальная температура щетинок сводит к минимуму урон от перегрева, уменьшая трение. Волосы выглядят естественно прямыми и шелковистыми.
Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы.
Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход.
Готов к использованию за 50 секунд.
Светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию.
Система ионизации выпускает миллионы ионов, устраняя статический заряд и обеспечивая шелковистость волос
Шнур 1,8 м
Шнур на шарнире для удобства использования.
Три температурных режима (150, 170 и 200 °C) для разных типов волос.
Щетинки с керамико-аргановым покрытием обеспечивают плавное скольжение по волосам, чтобы они выглядели естественно гладкими и блестящими.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Технологии бережного ухода
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