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  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
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  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
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  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

StraightCare EssentialВыпрямитель ThermoProtect

BHS375/00

4.8
| (82) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

  • Технология ThermoProtect

  • Пластины с кератиновым покрытием

  • 2 температурных режима

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

Температурный диапазон до 220 °C

Температурный диапазон до 220 °C

Температурный диапазон до 220 °C обеспечит стойкую укладку с минимальным риском повреждения волос.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

82

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

3
2

12/11/2021

Україна

Україна

Много полезных функций

Пользуюсь стайлером 8 месяцев и волосы мои стали выглядеть ухоженнее. Нравится функция ионизации, регулятор температуры и скользящее покрытие пластин.

Плюсы

Функция ионизации, регулятор температуры, покрытие пластин

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect

26/10/2021

Україна

Україна

Просто незаменимая вещь для каждой женщины.

Просто незаменимая вещь. Служит более 2 лет. Использую пять раз в неделю. В руке очень удобный. Захват хороший. Не рвет волосы. Не палит. Все как в описании. Провод длинный. Рекомендую ВСЕМ!

Плюсы

Качество, красивый яркий вид

Минусы

Не обнаружила.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare Essential BHS375/00 Выпрямитель ThermoProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare Essential BHS375/00 Выпрямитель ThermoProtect

24/02/2021

Україна

Україна

Отличный выпрямитель

Волосы блестящие и ухоженные, выглядят живыми. Не электризуются и долго держат форму, будь то выравнивание, или локоны. Выпрямитель легко скользит по волосам и вытягивает их с первого раза. В принципе - это лучший прибор из тех, что у меня были. Единственный минус - присутствует запах пластика при нагревании. Отсюда вопрос: это нормально? И второй вопрос: я укладываю абсолютно сухие волосы при температуре 180° и от них идёт сильный пар, а на приборе появляется конденсат. Это норма и не повредит ли это волосам и самому прибору?

Плюсы

Быстрый нагрев, ионизация, выбор температуры, керамические пластины

Минусы

Запах пластика при нагревании

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare Essential BHS378/00 Выпрямитель ThermoProtect

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 