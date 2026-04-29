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StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect
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BHS375/00
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Все (7)
Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Покрытие выпрямителя для волос Philips стирается
Стайлер для волос Philips не включается
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