Двойная ионизация*** для гладких и блестящих волос

Эта мощная система ионизации делает волосы более блестящими, обрабатывая их в 2 раза большим количеством ионов за сеанс укладки. Миллионы отрицательно заряженных ионов на каждый кубический сантиметр волоса устраняют статическое электричество, обеспечивают тонус волос и разглаживают кутикулы, чтобы вы могли наслаждаться сияющими и шелковистыми волосами.