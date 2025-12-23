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Технология ThermoShield
Выпрямление на 50 % быстрее
Двойная ионизация для сияния волос
Пластины из керамики с аргановым маслом
Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Ее датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.
Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.
Эта мощная система ионизации делает волосы более блестящими, обрабатывая их в 2 раза большим количеством ионов за сеанс укладки. Миллионы отрицательно заряженных ионов на каждый кубический сантиметр волоса устраняют статическое электричество, обеспечивают тонус волос и разглаживают кутикулы, чтобы вы могли наслаждаться сияющими и шелковистыми волосами.
4.8
из 5
78
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Oksana8
23/12/2025
Україна
Проверенный покупатель
Мені дуже сподобався ефект вирівнювання, волосся справді блискуче і гладеньке робиться.
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000
Vadosick
08/07/2025
Україна
Простий функціонал, легкий у використанні
Супер якість. Безкоштовна доставка. Стайлер дуже простий у використанні, гарна збірка. Вся техніка Philips на найвищому рівні
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000
Airin 1980
19/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Виріб Philips-це якість, а значить надійність!
Якість супер, все відповідає заявленому опису. Доставка швидка і з гарантійником! Дуже рекомендую!
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000
Этот отзыв про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 при 210 °C
по сравнению с HP8361