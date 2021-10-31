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    5000 Series Выпрямитель

    BHS520/00
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      5000 Series Выпрямитель

      BHS520/00
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        5000 Series

        5000 Series

        Выпрямитель

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        с технологией ThermoShield

        • Технология ThermoShield
        • Выпрямление на 50 % быстрее
        • Система ионизации для сияния волос
        • Пластины из керамики с аргановым маслом
        Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

        Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

        Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Ее датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.

        Выпрямление на 50 % быстрее**

        Выпрямление на 50 % быстрее**

        Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.

        Двойная ионизация*** для гладких и блестящих волос

        Двойная ионизация*** для гладких и блестящих волос

        Эта мощная система ионизации делает волосы более блестящими, обрабатывая их в 2 раза большим количеством ионов за сеанс укладки. Миллионы отрицательно заряженных ионов на каждый кубический сантиметр волоса устраняют статическое электричество, обеспечивают тонус волос и разглаживают кутикулы, чтобы вы могли наслаждаться сияющими и шелковистыми волосами.

        Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

        Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

        Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

        Плавающие пластины для бережной укладки

        Плавающие пластины для бережной укладки

        Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.

        Выпрямление и завивка для разных образов

        Выпрямление и завивка для разных образов

        От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?

        Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

        Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

        Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

        Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

        Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

        Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        В целях безопасности наконечник не нагревается

        Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

        Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

        Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

        Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

        Термостойкий коврик в комплекте

        Термостойкий коврик в комплекте

        Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.

        Удобный и современный дисплей для отображения температуры

        Оцените удобную регулировку температуры со специальным регулятором и LED-дисплеем.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Температура укладки
          120 °C – 230 °C
          Температурные настройки
          12
          Тип регулировки температуры
          • Колесико выбора температуры
          • с LED-индикатором
          Размер пластин
          25 x 105 мм
          Автоматическое выключение
          Да, после 30 минут
          Время разогрева
          30 сек.
          напряжение
          110-240  В
          Длина шнура
          1,8 м

        • Особенности

          Материал пластин
          Керамика с аргановым маслом
          Петелька для подвешивания
          Да
          Шнур на шарнире
          Да
          Блокировка пластин
          Да
          Индикатор готовности к работе
          Да

        • Технологии бережного воздействия

          Плавающие пластины
          Да

        • Дизайн

          Цвет
          Бледно-синий

        • Аксессуары

          Термостойкий коврик
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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            • * Меньше повреждений от перегрева: *Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 пр 210 °C
            • ** Выпрямление на 50 % быстрее: **по сравнению с HP8361
            • *** На 35 % более гладкие пластины: ***по сравнению с HP8361

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