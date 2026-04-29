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5000 Series Выпрямитель
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Все (6)
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Как очищать стайлер для волос Philips?
Нормально ли, что выпрямитель для волос Philips издает шипящий звук?
Выпрямитель Philips не выпрямляет волосы
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Из плойки для волос Philips поступает пар
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