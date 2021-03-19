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Индивидуальный подход к вашим волосам
Сохраняет силу волос*
Сохраняет до 70% влаги внутри волос**
х4 ионов для блеска волос***
Технология SenseIQ обеспечивает выпрямление волос с элементами персонализации. Определяет. Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс. Адаптируется. Интеллектуальный микропроцессор автоматически подстраивает температуру, чтобы избежать перегрева ваших волос. Заботится. Наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время укладки, сохраняя до 70 % естественной влажности**.
Доказано: выпрямитель для волос с технологией SenseiQ сохраняет до 93 % естественной силы* ваших волос и обеспечивает не только шелковистость и блеск снаружи, но и их здоровье внутри.
Обработайте волосы полезными ионами с системой Tetra Ionic. Запатентованная технология обеспечивает многомиллионный поток ионов благодаря 4 установкам по сторонам выпрямителя. Насыщенные молекулы устраняют статическое электричество, делают волосы более гладкими, сияющими и шелковистыми.
4.8
из 5
53
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
verovero2626
19/03/2021
Україна
Красивая плойка, для локонов супер
Перешла на Philips с другой плойки, где были очень ограниченные функции. Тут же куча настроек, особенно температурные режимы, что очень важно для меня, так как плойкой пользуюсь каждый день - выпрямляю волосы или же накручиваю локоны. Локоны, кстати, держатся хорошо, волосы не пахнут "жжеными волосами", очень быстро нагревается до нужной температуры + нереально красивый дизайн.
Плюсы
удобная, температурные режимы, быстро нагревается, не палит волосы
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige BHS830/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige BHS830/00 Стайлер
Masha777
18/03/2021
Україна
Самый крутой утюжок
Докупила к фену из этой же серии SenseIQ - утюжок. Стильный, красивый, удобный, и самое главное - выравнивает волосы. Бережный и щадящий даже для самых поврежденных волос. Не пересушивает волосы. В комплекте идёт колпачок и чехол для хранения, что очень удобно.
Плюсы
Максимальная забота о волосах
Минусы
Не вижу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige BHS830/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige BHS830/00 Стайлер
16/03/2021
Україна
Классный утюжок
Отличный утюжок, который выполняет свою самую главную функцию: выравнивает волосы. Но ещё он красивый и подходит к моему новому фену. У меня есть утюжок, полностью металлический со всех сторон и им можно обжечь шею. Этот защищает. У утюжка классный экранчик, который показывает температурные режимы и магический Sense IQ. Ещё классно, что у него крутится основание провода, а значит он не запутывается. Рекомендую. Удобный, есть колпачок, который накрывает утюжок и его можно удобно хранить или перевозить. Бережно выравнивает волосы. Классно, что уже есть предустановленные режима для укладок, чтобы каждый раз не настраивать
Плюсы
Удобный и быстро выравнивает, бережёт волосы
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige BHS830/00 Стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige BHS830/00 Стайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
Режим SenseIQ при 200 °C, среднее значение
Режим SenseIQ при 170 °C
* По сравнению с Philips HP8372