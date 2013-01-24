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Prestige Выпрямитель

BHS830/00
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  • Индивидуальное выпрямление волос с SenseiQ Индивидуальное выпрямление волос с SenseiQ Индивидуальное выпрямление волос с SenseiQ
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    Prestige Выпрямитель

    BHS830/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Индивидуальное выпрямление волос с SenseiQ

    Представляем адаптируемый выпрямитель для волос Philips с технологией SenseIQ, который сохранит естественную влажность ваших волос. Зачем? Чтобы помочь в создании здоровых, шелковистых и не ломких волос.

    Prestige Выпрямитель

    Индивидуальное выпрямление волос с SenseiQ

    Представляем адаптируемый выпрямитель для волос Philips с технологией SenseIQ, который сохранит естественную влажность ваших волос. Зачем? Чтобы помочь в создании здоровых, шелковистых и не ломких волос.

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      Индивидуальное выпрямление волос с SenseiQ

      Доказано: сохраняет до 93 % силы ваших волос*

      • Технология персонализации
      • Сохраняет силу волос*
      • Сохраняет до 70 % влаги**
      • В 4 раза больше ионов для блеска***
      Выпрямление и персонализация

      Выпрямление и персонализация

      Технология SenseIQ обеспечивает выпрямление волос с элементами персонализации. Определяет. Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс. Адаптируется. Интеллектуальный микропроцессор автоматически подстраивает температуру, чтобы избежать перегрева ваших волос. Заботится. Наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время укладки, сохраняя до 70 % естественной влажности**.

      Сохраняя силу волос

      Сохраняя силу волос

      Доказано: выпрямитель для волос с технологией SenseiQ сохраняет до 93 % естественной силы* ваших волос и обеспечивает не только шелковистость и блеск снаружи, но и их здоровье внутри.

      Система Tetra Ionic для сияния волос

      Система Tetra Ionic для сияния волос

      Обработайте волосы полезными ионами с системой Tetra Ionic. Запатентованная технология обеспечивает многомиллионный поток ионов благодаря 4 установкам по сторонам выпрямителя. Насыщенные молекулы устраняют статическое электричество, делают волосы более гладкими, сияющими и шелковистыми.

      Определяет температуру волос

      Определяет температуру волос

      Уникальным волосам требуется уникальный уход. Движение за движением, выпрямитель для волос Philips Prestige адаптируется под ваши потребности. Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.

      Адаптирует процесс выпрямления, чтобы избежать перегрева

      Адаптирует процесс выпрямления, чтобы избежать перегрева

      Интеллектуальный микропроцессор управляет технологией SenseiQ. Он постоянно анализирует и подстраивает температуру. Меняя уровень нагрева в зависимости от состояния волос, выпрямитель позволяет избежать перегрева, но в то же время всегда обеспечивает достойный уровень укладки.

      Уникальный уход за волосами

      Уникальный уход за волосами

      Дайте своим волосам уход, которого они заслуживают. Этот выпрямитель с технологией SenseIQ сохраняет до 70 %** естественной влажности ваших волос, обеспечивая их шелковистость и здоровый внешний вид.

      Быстрая укладка

      Быстрая укладка

      Выпрямитель нагревается всего за несколько секунд, а укладка занимает меньше времени благодаря увеличенным на 20 % пластинам***. Выбирайте из 14 температурных режимов для достижения идеальных результатов укладки.

      Скольжение без выдергивания

      Скольжение без выдергивания

      Выпрямитель скользит по волосам, не выдергивая их, благодаря сверхгладким пластинам со специальной защитой от трения.

      Простое выпрямление и 3 режима укладки

      Простое выпрямление и 3 режима укладки

      Касанием кнопки выберите один из трех режимов в соответствии с вашим типом волос. Быстрый режим. Нагрев до 210 °C для сильно вьющихся волос, включая густые кучерявые волосы. Обычный режим. Нагрев до 190 °C для немного вьющихся волос. Бережный режим. Нагрев до 170 °C для ломких, блонд или крашеных волос. Для защиты волос технология SenseiQ активна во всех режимах.

      Точная укладка и холодный наконечник

      Точная укладка и холодный наконечник

      Хотите создать вьющиеся локоны? Нет ничего проще. Поместите прядь волос между пластинами и поворачивайте выпрямитель в нужном направлении по мере скольжения. Удерживайте холодный наконечник свободной рукой для точного управления процессом.

      Удобная укладка со складным чехлом

      Удобная укладка со складным чехлом

      Стильный складной чехол выступает в качестве термостойкой защиты, которая позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        Технология SenseIQ
        Да
        Ионизация для бережной сушки
        Да, 4 потока ионов

      • Особенности

        Настройки
        3 режима: быстрый, обычный, бережный
        Автоотключение
        через 60 мин.
        Светодиодный дисплей
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для хранения прибора
        Да

      • Технические характеристики

        Время разогрева
        15 сек.
        напряжение
        110-240  В
        Длина шнура
        2 м

      • Аксессуары

        Чехол
        Термостойкий складной чехол
        Термоизолированный футляр
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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          • Режим SenseiQ при 200 °C, среднее значение
          • * Режим SenseiQ при 170 °C
          • * * По сравнению с Philips HP8372

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