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Prestige Стайлер

Больше не доступен

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PrestigeСтайлер

BHS830/00

Prestige Стайлер

Больше не доступен

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Руководство пользователя

  • PDF файл, 988.4 kB
  • 14 April 2022

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 663.9 kB
  • 5 March 2025

Ответы на часто задаваемые вопросы

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