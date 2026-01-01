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Больше не доступен
BM50B/10
Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.
возможность настенного монтажа
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
с MULTIPAIR
АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.
Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
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