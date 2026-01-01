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  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

Беспроводная акустическая мультирум-система

BM50B/10

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

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Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

  • возможность настенного монтажа

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • с MULTIPAIR

Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Технические характеристики

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