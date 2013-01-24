Выбор ведущей АС в группе одним касанием

В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!