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Больше не доступен
BM5C/10
Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.
Bluetooth®
Песочный
АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.
АС Izzy с функцией Multiroom оснащены двумя первоклассными излучателями 2,5", которые обеспечивают мощное заполняющее комнату звучание. Басовые порты расширяют диапазон низких частот и создают объемный и динамичный звук.
Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.
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