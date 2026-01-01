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Больше не доступен

izzyбеспроводная АС с функцией Multiroom

BM5W/10

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.

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Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

  • Bluetooth®

  • Белый

2 излучателя 2,5" с басовым портом для заполняющего комнату звука

2 излучателя 2,5" с басовым портом для заполняющего комнату звука

АС Izzy с функцией Multiroom оснащены двумя первоклассными излучателями 2,5", которые обеспечивают мощное заполняющее комнату звучание. Басовые порты расширяют диапазон низких частот и создают объемный и динамичный звук.

Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

Технические характеристики

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