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Больше не доступен
BM60B/10
Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
с MULTIPAIR
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.
Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.
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