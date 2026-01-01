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Больше не доступен

Беспроводная акустическая мультирум-система

BM60B/10

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых АС izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

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Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • с MULTIPAIR

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Передача музыки по izzylink™

Передача музыки по izzylink™

Технология izzylink™ позволяет в разных комнатах и в беспроводном режиме воспроизводить музыку с различных источников или слушать композиции и радиостанции через приложения на смартфоне, планшете или компьютере.

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

Технические характеристики

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