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Больше не доступен

izzyБеспроводная портативная мультирум-аудиосистема

BM6B/10

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.

Посмотреть все преимущества

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

  • Bluetooth®

  • Влагонепроницаемый

  • Аккумулятор

  • izzylink™ для музыки в разных комнатах

MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания

Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания

АС Philips Izzy BM6 оснащена двумя широкополосными излучателями 2" и двумя противоположно направленными пассивными излучателями и воспроизводит сбалансированный и чистый звук.

Выбор ведущей АС в группе одним касанием

Выбор ведущей АС в группе одним касанием

В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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