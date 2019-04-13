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Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.
Bluetooth®
Влагонепроницаемый
Аккумулятор
izzylink™ для музыки в разных комнатах
Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.
АС Philips Izzy BM6 оснащена двумя широкополосными излучателями 2" и двумя противоположно направленными пассивными излучателями и воспроизводит сбалансированный и чистый звук.
В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи