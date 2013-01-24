Другие продукты в комплекте
- Адаптер переменного/постоянного тока
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах
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Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений. Узнать обо всех преимуществах
АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.
Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.
Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.
В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делиться любимой музыкой теперь так просто!
АС Philips Izzy BM6 оснащена двумя широкополосными излучателями 2" и двумя противоположно направленными пассивными излучателями и воспроизводит сбалансированный и чистый звук.
Водонепроницаемая конструкция подходит для использования в условиях повышенной влажности и во время дождя. Протестировано на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4: внутренние компоненты защищены от воздействия влаги, что позволяет наслаждаться музыкой в ванной комнате, на кухне и даже на улице при любой погоде.
Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.
Совместимость
Звук
Комфорт
Подключения
Аксессуары
Питание
Размеры