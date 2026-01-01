Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Портативная АС Philips Izzy BM6 воспроизводит музыку в беспроводном режиме через Bluetooth. Благодаря защищенности от брызг вы можете использовать ее в ванной комнате, на кухне или на улице. Начните с использования одной АС и подключайте к ней другие для прослушивания в разных комнатах. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.