Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
BM7B/10
Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием
Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy BM7 воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.
Bluetooth®
Среднеквадратичная мощность 30 Вт
NFC
izzylink™ для музыки в разных комнатах
Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.
АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.
Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.
Отзывы