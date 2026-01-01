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Больше не доступен

izzyбеспроводная АС с функцией Multiroom

BM7B/10

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy BM7 воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 АС Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.

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Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

  • Bluetooth®

  • Среднеквадратичная мощность 30 Вт

  • NFC

  • izzylink™ для музыки в разных комнатах

Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 АС izzy с помощью izzylink™

Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смарт-устройстве. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

Технические характеристики

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