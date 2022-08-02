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Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети
Больше не доступен
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BRE235/00
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Руководство пользователя
Все (6)
Можно ли, при использовании эпилятора, повредить лимфатические сосуды подмышкой?
Можно ли промывать устройства для депиляции Philips под струей воды?
Как использовать насадки с эпилятором Philips Ippon
Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Как менять настройки скорости на эпиляторе Philips?
Раздражение кожи после применения эпилятора Satinelle
Эпилятор Philips не работает
Эпилятор Philips неэффективно удаляет волосы
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