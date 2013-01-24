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Satinelle Essential

Компактный эпилятор с питанием от сети

BRE235/00
Общая оценка / 5
  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция
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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRE235/00
    Общая оценка / 5

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

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      Простая эпиляция

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      • Для ног и чувствительных участков
      • +1 аксессуар
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Насадка для чувствительных участков для удаления нежелательных волосков

      Насадка для чувствительных участков для удаления нежелательных волосков

      Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски в области подмышек и в зоне бикини.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да

      • Удобство использования

        Ручка
        Эргономичная
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции
        Эпилирующие диски
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции

      • Технические характеристики

        напряжение
        15  В

      • Особенности

        Проводные
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        Ручка
        Компактный

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