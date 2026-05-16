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  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом
  • Плавно и с комфортом

Epilator Series 4000Эпилятор с питанием от сети

BRE247/00

5
| (23) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Плавно и с комфортом
Оцените длительный эффект удаления волос без повреждения кожи и наслаждайтесь гладкой кожей до 28 дней. Понимаем, эпиляция может казаться чем-то болезненным, однако в регулярном формате все становится гораздо терпимее!*
Посмотреть все преимущества

Бережный уход за вашей кожей

Плавно и с комфортом

  • Для тела и чувствительных участков

  • С LED-подсветкой

  • + 4 аксессуара

  • Эпиляция, бритье и отшелушивание

Гладкая кожа до 4 недель

Гладкая кожа до 4 недель

Наслаждайтесь гладкой кожей в течение нескольких недель. Этот эпилятор поможет забыть о регулярных процедурах удаления волос на 4 недели.

Комфортная эпиляция с массажной насадкой

Комфортная эпиляция с массажной насадкой

Массажная насадка поможет начинающим привыкнуть к эпиляции и обеспечит комфорт во время процедуры.

Идеальный стартовый набор

Идеальный стартовый набор

Гладкая кожа — это просто. Отшелушивайте для избавления от вросших волос. Подровняйте длинные волоски гребнем для комфортной процедуры на коже. Эпилируйте нужные области и установите массажную насадку для еще более бережной эпиляции. Перед поездкой положите эпилятор в дорожный футляр.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

23

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

16/05/2026

Україна

Україна

Виріб прекрасний

Мала перший епілятор цієї ж фірми ,пропрацював 7 років ,коли зламався вирішила вибрати знову ту ж фірму . Хороший ,надійний і добре ,що є підсвітка ,бо раніше користувалась коли сонячний день був ,тепер будь коли. Також сподобалось ,що тут є тример,для тих в кого іде подразнення після бриття в інтимних зонах ,самий топ, шкіра гладенька і не має подразнення. Задоволена на вчі 💯.

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000

Date of Use 2026-05-08

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000

Date of Use 2026-05-08

07/04/2025

Україна

Україна

Зручний у використані

Дуже задоволена єпілятором який має класну підсвітку що спростовує роботу і видно всі навіть маленьки волоски і приємно що насадки можна мити це дуже зручно.В комплекті ще є додоткова масажна та бривена насадка. Рекомендую

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

07/04/2025

Україна

Україна

епілятор компактний, добре видаляє волосся

дуже задоволена покупкою. епілятор чудово видаляє волосся. завдяки насадці бритві не потрібно більше купувати станки для гоління, а рукавичка для пілінгу допомагає запобігати вростанню волосся.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

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      1. 87 % согласны, iHUT Нидерланды, 28 участников, 2024.