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С LED-подсветкой
+ 4 аксессуара
Эпиляция, бритье и отшелушивание
Наслаждайтесь гладкой кожей в течение нескольких недель. Этот эпилятор поможет забыть о регулярных процедурах удаления волос на 4 недели.
Массажная насадка поможет начинающим привыкнуть к эпиляции и обеспечит комфорт во время процедуры.
Гладкая кожа — это просто. Отшелушивайте для избавления от вросших волос. Подровняйте длинные волоски гребнем для комфортной процедуры на коже. Эпилируйте нужные области и установите массажную насадку для еще более бережной эпиляции. Перед поездкой положите эпилятор в дорожный футляр.
5.0
из 5
23
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Annet!
16/05/2026
Україна
Виріб прекрасний
Мала перший епілятор цієї ж фірми ,пропрацював 7 років ,коли зламався вирішила вибрати знову ту ж фірму . Хороший ,надійний і добре ,що є підсвітка ,бо раніше користувалась коли сонячний день був ,тепер будь коли. Також сподобалось ,що тут є тример,для тих в кого іде подразнення після бриття в інтимних зонах ,самий топ, шкіра гладенька і не має подразнення. Задоволена на вчі 💯.
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000
Date of Use 2026-05-08
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000
Date of Use 2026-05-08
Likes
07/04/2025
Україна
Часть акции
Зручний у використані
Дуже задоволена єпілятором який має класну підсвітку що спростовує роботу і видно всі навіть маленьки волоски і приємно що насадки можна мити це дуже зручно.В комплекті ще є додоткова масажна та бривена насадка. Рекомендую
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
kira799
07/04/2025
Україна
Часть акции
епілятор компактний, добре видаляє волосся
дуже задоволена покупкою. епілятор чудово видаляє волосся. завдяки насадці бритві не потрібно більше купувати станки для гоління, а рукавичка для пілінгу допомагає запобігати вростанню волосся.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
87 % согласны, iHUT Нидерланды, 28 участников, 2024.