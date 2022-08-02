КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Epilator Series 4000 Эпилятор с питанием от сети

Поддержка

Epilator Series 4000Эпилятор с питанием от сети

BRE247/00

Epilator Series 4000 Эпилятор с питанием от сети

В магазин

Используйте все преимущества продукта

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 44.4 kB
  • 7 August 2026

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • PDF файл, 1 MB
  • 26 February 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь