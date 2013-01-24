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Satinelle Prestige

Насадка для пилинга тела

BRE394/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Насадка для пилинга тела Насадка для пилинга тела Насадка для пилинга тела
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    Satinelle Prestige Насадка для пилинга тела

    BRE394/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Насадка для пилинга тела

    Насадка для пилинга тела очищает и смягчает кожу. Подходит для использования с любой моделью Satinelle Prestige. Еженедельный пилинг для всех типов кожи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Prestige Насадка для пилинга тела

    Насадка для пилинга тела

    Насадка для пилинга тела очищает и смягчает кожу. Подходит для использования с любой моделью Satinelle Prestige. Еженедельный пилинг для всех типов кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для пилинга тела

    Насадка для пилинга тела очищает и смягчает кожу. Подходит для использования с любой моделью Satinelle Prestige. Еженедельный пилинг для всех типов кожи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Prestige Насадка для пилинга тела

    Насадка для пилинга тела

    Насадка для пилинга тела очищает и смягчает кожу. Подходит для использования с любой моделью Satinelle Prestige. Еженедельный пилинг для всех типов кожи. Узнать обо всех преимуществах

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      Насадка для пилинга тела

      Подходит для использования с любой моделью Satinelle Prestige

      • Для ухода за ногами и телом
      • Заменяйте каждые 3 месяца
      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Новая насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это устройство обеспечивает наиболее эффективную процедуру по сравнению с пилингом вручную.

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

      Насадки для ухода за телом: индивидуальное решение для комфортной процедуры

      Благодаря специальным насадкам уход за телом и удаление волос станут более комфортными и адаптированными под ваши требования процедурами.

      Сменная насадка

      Подходит для использования только с Philips Satinelle Prestige.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка для пилинга тела
        Да

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Совместимые продукты
        Satinelle Prestige

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