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Satinelle Prestige

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE644/00
Общая оценка / 5
3 награды
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
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    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE644/00
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

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      Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

      3 программы ухода

      • Для ухода за ногами, телом и лицом
      • Керамические диски для тонких волосков
      • 3 программы ухода
      • + 7 аксессуаров
      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Дизайн, отмеченный наградой*

      Дизайн, отмеченный наградой*

      Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.

      Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

      Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

      Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.

      В комплект входит массажная насадка

      В комплект входит массажная насадка

      Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка для пилинга тела
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Насадка для лица
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Насадка Skin stretcher
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Насадка-триммер
        Да
        Массажная насадка
        Да

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да
        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Запатентованная система эпиляции
        Головка эпилятора
        Сверхширокая
        Эпилирующие диски
        Керамические диски

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Питание

        Зарядка
        • Перезарядка
        • Время зарядки — 1,5 часа
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Быстрая зарядка
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        32
        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту

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