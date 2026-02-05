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Epilator Series 8000 Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

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Epilator Series 8000Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

BRE709/00

Epilator Series 8000 Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

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Используйте все преимущества продукта

  • Как использовать набор для эпиляции: полное руководство по обработке кожи
    Как использовать набор для эпиляции: полное руководство по обработке кожи
  • Этап подготовки: как подготовиться к процедуре удаления волос
    Этап подготовки: как подготовиться к процедуре удаления волос
  • Все необходимое для эффективной эпиляции
    Все необходимое для эффективной эпиляции
  • Как обслуживать ваш набор для эпиляции
    Как обслуживать ваш набор для эпиляции

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Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 17 December 2025

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 817.3 kB
  • 6 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

    Кабель USB

    CP1788/01
    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

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