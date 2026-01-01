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Кабель USB

CP1788

USB-кабель для зарядки устройства

USB-кабель для удобной зарядки устройства через разъем USB. Совместимо только с устройствами с функцией зарядки через USB

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Epilator Series 9000
Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

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6000 Series
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BRL128/00

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USB-кабель для зарядки устройства

  • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB

  • Черный

  • Длина шнура: 92 см

  • 2-контактный

Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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