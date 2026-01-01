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CP1788
USB-кабель для зарядки устройства
USB-кабель для удобной зарядки устройства через разъем USB. Совместимо только с устройствами с функцией зарядки через USB
XP9407/37
BRE738/00
BRE708/00
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
BRL128/00
Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
Черный
Длина шнура: 92 см
2-контактный
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.