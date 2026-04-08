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Для влажного и сухого бритья
Для ног, тела и зоны бикини
Больше, чем просто эпилятор
Всего 8 насадок
Наслаждайтесь бережной и комфортной процедурой удаления волосков. Больше не нужно ждать, пока они отрастут, — удаляйте волоски в 3 раза короче минимальной длины для удаления восковыми полосками.
Первый в мире эпилятор с технологией ProGuide, которая обеспечит обзор на 360° для эффективной и бережной обработки кожи. ProGuide позволяет точно использовать эпилятор с углом обработки 75° для оптимального результата, поддерживая кожу чуть натянутой для оптимального комфорта. LED-подсветка на 360° поможет не пропустить незаметные волоски.
Оцените эффективный и быстрый результат с технологией Double Action. Керамические пинцеты захватывают даже самые короткие волоски от 0,5 мм без лишнего давления— просто проведите прибором по коже. Встроенная LED-подсветка поможет не пропустить незаметные волоски. Обработка обеих голеней займет менее 6 минут.
5.0
из 5
41
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Olena M.
08/04/2026
Україна
Часть акции
Цей епілятор - шикарна для мене знахідка, дуже зручний у руці, не ковзає. Видаляє волосся дуже швидко і захоплює навіть саме найтонкіше волосся, особливо сподобалась насадка для делікатних зон, вона дбайливо обробляє зони і не залишає подразнень а після насадки для пілінгу тіла шкіра гладенька та мʼяка на дотик.
Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Krasotylka007
08/04/2026
Україна
Часть акции
Цей епілятор — справжня знахідка, а його комплектація просто вражає! Усі насадки надзвичайно зручні, але мої фаворити — це педикюрна насадка, яка ідеально рятує при сухості шкіри, та щітка для пілінгу. Після неї шкіра стає неймовірно гладенькою.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Olgaaaaaa
08/04/2026
Україна
Часть акции
Дуже класний епілятор
Чудовий епілятор! Керамічні диски, водонепроникний корпус робить епіляцію комфортною, має підсвітку аби прибирати найменші волоски. Бритвена насадка підходить для делікатних зон. Я задоволена.
Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000
Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000
по сравнению с обработкой без ProGuide.
с гарантией на 2 года.