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Все серии

  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
  • Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.

Epilator Series 9000Беспроводной эпилятор: влажная и сухая эпиляция

BRE719/00

5
| (41) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.
С нашим самым эффективным эпилятором ваша кожа будет невероятно нежной. Представляем первый в мире эпилятор с технологией ProGuide, которая обеспечит обзор на 360° для эффективной и бережной обработки кожи. Это не просто эпилятор — это комплексный инструмент для удаления волос и ухода за телом.
Посмотреть все преимущества

Идеально гладкая кожа на срок до 4 недель.

Гладкая кожа, мощный и бережный уход за телом.

  • Для влажного и сухого бритья

  • Для ног, тела и зоны бикини

  • Больше, чем просто эпилятор

  • Всего 8 насадок

Гладкая кожа до 4 недель

Гладкая кожа до 4 недель

Наслаждайтесь бережной и комфортной процедурой удаления волосков. Больше не нужно ждать, пока они отрастут, — удаляйте волоски в 3 раза короче минимальной длины для удаления восковыми полосками.

ProGuide. Меньше боли и больше комфорта для кожи*

ProGuide. Меньше боли и больше комфорта для кожи*

Первый в мире эпилятор с технологией ProGuide, которая обеспечит обзор на 360° для эффективной и бережной обработки кожи. ProGuide позволяет точно использовать эпилятор с углом обработки 75° для оптимального результата, поддерживая кожу чуть натянутой для оптимального комфорта. LED-подсветка на 360° поможет не пропустить незаметные волоски.

Эффективно и быстро. Подсветите, заметьте, удалите.

Эффективно и быстро. Подсветите, заметьте, удалите.

Оцените эффективный и быстрый результат с технологией Double Action. Керамические пинцеты захватывают даже самые короткие волоски от 0,5 мм без лишнего давления— просто проведите прибором по коже. Встроенная LED-подсветка поможет не пропустить незаметные волоски. Обработка обеих голеней займет менее 6 минут.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

    Кабель USB

    CP1788/01
    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

Отзывы

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5.0

из 5

41

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор - шикарна для мене знахідка, дуже зручний у руці, не ковзає. Видаляє волосся дуже швидко і захоплює навіть саме найтонкіше волосся, особливо сподобалась насадка для делікатних зон, вона дбайливо обробляє зони і не залишає подразнень а після насадки для пілінгу тіла шкіра гладенька та мʼяка на дотик.

Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор — справжня знахідка, а його комплектація просто вражає! Усі насадки надзвичайно зручні, але мої фаворити — це педикюрна насадка, яка ідеально рятує при сухості шкіри, та щітка для пілінгу. Після неї шкіра стає неймовірно гладенькою.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Дуже класний епілятор

Чудовий епілятор! Керамічні диски, водонепроникний корпус робить епіляцію комфортною, має підсвітку аби прибирати найменші волоски. Бритвена насадка підходить для делікатних зон. Я задоволена.

Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

Этот отзыв про Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

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      Примечания

      1. по сравнению с обработкой без ProGuide.

      2. с гарантией на 2 года.