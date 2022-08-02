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Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Больше не доступен

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Epilator Series 8000Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE730/10

Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Больше не доступен

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  • Как использовать, как эпилировать, видео о сухом использовании эпилятора серии 8000
    Как использовать, как эпилировать, видео о сухом использовании эпилятора серии 8000
  • Video zum Epilierer der 8000er-Serie
    Video zum Epilierer der 8000er-Serie

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Руководство пользователя

  • PDF файл, 5.4 MB
  • 3 June 2025

Заявление о соответствии ЕС

  • PDF файл, 653.7 kB
  • 17 December 2024

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