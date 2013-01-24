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Epilator Series 8000

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE730/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже
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    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE730/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

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      • + 7 аксессуаров
      Бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

      Бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

      Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Это означает, что вы можете обработать большую поверхность за одно движение и добиться безупречной гладкости на срок до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Удобная ручка S-образной формы

      Удобная ручка S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

      Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

      Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.

      Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос

      Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос

      Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.

      Пилка для ног с вращающимся диском обеспечивает невероятную гладкость стоп

      Пилка для ног с вращающимся диском обеспечивает невероятную гладкость стоп

      Вращающаяся пилка-диск 3-в-1 обеспечивает гладкость кожи от пятки до кончиков пальцев всего за 5 минут. Используйте плоскую поверхность для больших областей, верхнюю часть для небольших поверхностей и изогнутый край для обработки сложных участков. Это очень просто.

      Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

      Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

      Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.

      Насадка для оптимального контакта для максимального комфорта во время эпиляции

      Насадка для оптимального контакта для максимального комфорта во время эпиляции

      Насадка для оптимального контакта обеспечивает максимальный комфорт во время эпиляции. Она уменьшает неприятные ощущения, мягко растягивая обрабатываемый участок, чтобы вам не нужно было этого делать руками.

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Бритвенная головка
        Да
        Насадка-гребень
        Да
        Пилка-диск для обработки стоп
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Насадка для оптимального контакта
        Да
        Отшелушивающая перчатка
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Высокое качество

        Головка эпилятора
        Сверхширокая
        Эпилирующие диски
        Керамические диски

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Беспроводные
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да
        Ручка
        S-образная форма

      • Технические характеристики

        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту
        Количество пинцетов
        32

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        Зарядка за 2 часа
        Быстрая зарядка
        Да

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