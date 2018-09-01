Другие продукты в комплекте
- Устройство для удаления волос IPL серии 7000
- Карманный триммер Satin Compact (HP6388)
- Насадка для тела
- Умная насадка для лица
- приложением Lumea
- Чехол
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Прекрасный результат и экономичность
Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный результат и экономичность
Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасный результат и экономичность
Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный результат и экономичность
Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Разные головки для лица и тела позволяют быстро, точно и бережно обрабатывать даже чувствительные области. Насадка для лица оснащена встроенным светофильтром для точной обработки.
Наше бесплатное приложение-тренер поможет вам следовать расписанию процедур, а также поможет проводить процедуры должным образом. Более 2,1 млн пользователей уже загрузили его.
Будучи лидером в сфере разработки продукции для персонального ухода, компания Philips разработала Lumea IPL совместно с дерматологами для удобной, безопасной и эффективной обработки кожи в домашних условиях. Lumea IPL использует преимущества профессиональных устройств и предлагает бережную обработку даже чувствительных участков кожи.
Начните с процедур каждые 2 недели — это вдвое меньше процедур, чем с устройствами других брендов. А затем поддерживайте результат раз в месяц. Обработка обеих голеней займет 15 минут.
Выберите из 5 настроек интенсивности для более комфортного использования. Датчик оттенка кожи поможет избежать обработки IPL кожи, слишком темной для процедуры.
Удобно использовать благодаря длинному кабелю для комфортного поворота и движения устройства.
Технология IPL требует контраста между пигмента волос и кожи, поэтому работает на темно-русых, каштановых и черных волосах и коже от бледной до смуглой (оттенки I–IV).
Финальный штрих в повседневной рутине: компактный триммер Satin Compact — это незаметный инструмент для быстрого и комфортного удаления даже самых тонких волос на лице.
Безопасность и регулируемые настройки
Режим применения
Компактный триммер
Питание
Технические характеристики
Аксессуары
Обслуживание
В комплекте
Время воздействия
Технические характеристики (насадки)
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