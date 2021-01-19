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  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность
  • Прекрасный результат и экономичность

Lumea IPL 7000 SeriesФотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI921/00

4.4
| (196) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт

1 награда

Прекрасный результат и экономичность
Сделайте кожу максимально гладкой с Lumea IPL серии 7000. Максимально бережная и эффективная обработка разных участков тела.
Посмотреть все преимущества

Тестируйте до 120 дней

+1 год сервиса

Идеально гладкая кожа до 12 месяцев*

Прекрасный результат и экономичность

  • 5 уровней интенсивности для выбора вручную

  • 2 насадки: для тела и лица

  • Приложение Lumea IPL

  • Питание от сети

  • + карманный триммер (HP6388)

Быстрый результат с процедурами раз в 2 недели

Быстрый результат с процедурами раз в 2 недели

Начните с основной фазы, которая продлится 8 недель (4 процедуры раз в 2 недели), — это вдвое меньше процедур, чем с приборами других брендов. Затем выполняйте процедуру раз в месяц для поддержания результата.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Выберите из 5 настроек интенсивности для более комфортного использования. Датчик оттенка кожи поможет избежать обработки IPL кожи, слишком темной для процедуры.

Длинный кабель для удобной работы с устройством

Длинный кабель для удобной работы с устройством

Удобно использовать благодаря длинному кабелю для комфортного поворота и движения устройства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612375

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.4

из 5

196

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

19/01/2021

Україна

Україна

Очень эффективный прибор для удаления волос

Перед выбором фотоэпилятора читала много информации и отзывов, и остановила свой выбор на этой модели. Выбором осталась очень довольна, и ни разу не пожалела потраченных средств. Отличное решение для безопасного, быстрого и деликатного удаления волос в домашних условиях. Результат заметила уже после 2ох процедур с интервалом в 2 недели. Волося стало меньше и тоньше. После 5ти процедур избавилась волос вообще. В использованы прибор очень легкий и удобный. Все шо нужно сделать это удалить волосы перед процедурой удобным способом и выбрать интенсивность работы фотоэпилятора. На фотоэпиляцию зоны ног я трачу 10-15 мин, это максимально быстро и абсолютно безболезненно, раздражение после процедуры не возникает! Такой девайс действительно упрощает жизнь каждой женщины, поэтому рекомендую к покупке, потому что сама в восторге от использования!

Плюсы

Эффективная робота, простой в использовании

Минусы

Не обнаружила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Advanced SC1998/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

31/07/2020

Україна

Україна

Идеальное решение для вашей ножек!

Фотоэпилятор - идеальное решение для избавления от нежелательных волос! Всего за несколько приемов волос на теле стало существенно меньше. Домашний фотоэпилятор - прекрасное решение для женщин, которые не могут уделить много времени салонным процедурам лазерной эпиляции (6 лет назад делала лазерную эпиляцию, сейчас фотоэпилятор справляется с задачей намного лучше, чем лазер в салоне). Рекомендую не сомневаться в приобретении фотоэпилятора! Цена товара соответствует ожиданиям и результату!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

06/04/2020

Україна

Україна

Очень эффективный, удобный и стильный

Обожаю этот фотоэпидятор. Он сэкономил очень много времени на посещение салона. Эффективный сто процентов. За 2 месяца использования результатом довольна на все 100. Круто то что он удобный, лёгких в использовании и безболезненный. Кто хочет избавиться безболезненно от не желательных волос на теле, покупайте фотоэптлятор Philips

Плюсы

Эффективный

Минусы

Нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

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      Примечания

      1. Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 82 % на ногах в области голени

      2. При соблюдении рекомендуемой частоты использования. Рассчитано на основе использования на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы