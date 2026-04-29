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Lumea IPL 7000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Безопасность Philips Lumea для беременных/кормящих
Каковы различия между насадками Philips Lumea?
В насадке Philips Lumea отсутствует стекло или окошко
Зачем удалять волосы перед использованием прибора Lumea
Вспышки света фотоэпилятора Philips Lumea безопасны для глаз?
Использование Philips Lumea вызывает дискомфорт на коже
Использование Lumea не приносит ожидаемого результата
Аккумулятор Lumea Prestige очень быстро разряжается
Во время использования Philips Lumea есть запах гари
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