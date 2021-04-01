Другие продукты в комплекте
- Устройство для удаления волос IPL серии 9000
- Умная насадка для тела
- Умная насадка для лица
- Умная высокоточная насадка
- приложением Lumea
- Роскошный футляр
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Удобная работа без проводов, персонализация с SenseIQ
Оцените удобную и персонализированную обработку кожи с беспроводной версией нашего самого быстрого устройства Lumea IPL. Технология SenseIQ, умные насадки и руководства в приложении Lumea IPL помогут вам оценить долгосрочный эффект эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобная работа без проводов, персонализация с SenseIQ
Оцените удобную и персонализированную обработку кожи с беспроводной версией нашего самого быстрого устройства Lumea IPL. Технология SenseIQ, умные насадки и руководства в приложении Lumea IPL помогут вам оценить долгосрочный эффект эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Удобная работа без проводов, персонализация с SenseIQ
Оцените удобную и персонализированную обработку кожи с беспроводной версией нашего самого быстрого устройства Lumea IPL. Технология SenseIQ, умные насадки и руководства в приложении Lumea IPL помогут вам оценить долгосрочный эффект эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобная работа без проводов, персонализация с SenseIQ
Оцените удобную и персонализированную обработку кожи с беспроводной версией нашего самого быстрого устройства Lumea IPL. Технология SenseIQ, умные насадки и руководства в приложении Lumea IPL помогут вам оценить долгосрочный эффект эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ
Итого:
Специальные насадки идеально повторяют контуры вашего тела и активируют наиболее эффективные программы обработки каждого участка тела при установке. Face (Лицо): плоская, маленькое окошко и УФ-фильтр. Body (Тело): вогнутая, с большим окошком. Precision (Высокоточная): выпуклая, для труднодоступных участков.
Наше бесплатное приложение-тренер поможет вам следовать расписанию процедур, а также поможет проводить процедуры должным образом. Более 2,1 млн пользователей уже загрузили его.
Будучи лидером в сфере разработки продукции для персонального ухода, компания Philips разработала Lumea IPL совместно с дерматологами для удобной, безопасной и эффективной обработки кожи в домашних условиях. Lumea IPL использует преимущества профессиональных устройств и предлагает бережную обработку даже чувствительных участков кожи.
Начните с процедур каждые 2 недели — это вдвое меньше процедур, чем с устройствами других брендов. А затем поддерживайте результат раз в месяц. Обработка обеих голеней займет 8,5 минут.
Lumea серии 9000 располагает пятью регулируемыми режимами вспышки. Наш датчик SmartSkin определит тон вашей кожи и поможет выбрать наиболее комфортную настройку. Умные настройки адаптируют обработку согласно особенностям каждого участка кожи.
Lumea серии 9000 — это наше наиболее удобное устройство IPL с поддержкой беспроводного режима работы, что позволит вам точно обрабатывать даже труднодоступные участки и применять устройство где угодно.
Технология IPL требует контраста между пигмента волос и кожи, поэтому работает на темно-русых, каштановых и черных волосах и коже от бледной до смуглой (оттенки I–V).
Технические характеристики: насадки
Безопасность и регулируемые настройки
Режим применения
Технические характеристики
Обслуживание
В комплекте
Время эксплуатации
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