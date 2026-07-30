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  • Бриться стало проще
  • Бриться стало проще
  • Бриться стало проще
  • Бриться стало проще
  • Бриться стало проще

6000 SeriesБритва для тела

BRL128/00

Бриться стало проще
Оцените бережный результат бритья с нашей новой бритвой для тела. Она защитит кожу от порезов и обеспечит быстрое и комфортное бритье когда и где угодно — от полноценного бритья волос по всему телу до поддержания результата.
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Бережно для кожи даже в чувствительных участках

Бриться стало проще

  • Для тела, ног и подмышек

  • Со скругленным триммером

Защита от порезов

Защита от порезов

Запатентованный скругленный триммер позволит легко подравнивать любые волосы без порезов кожи. 80 % наших потребителей подтверждают отсутствие жжения и покраснения кожи*.

Быстрый результат с 3 лезвиями

Быстрый результат с 3 лезвиями

От полноценного бритья волос по всему телу до поддержания результата — наши бритвы обеспечат быстрый результат без лишних усилий. 3 лезвия сбривают волоски в обоих направлениях для быстрой обработки. Встроенный двусторонний триммер также позволит подровнять длинные волосы для последующего сбривания.

Подойдет для чувствительных участков

Подойдет для чувствительных участков

Бритва Philips для тела предназначена для бережного и комфортного бритья волос на разных участках тела.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

    Кабель USB

    CP1788/01
    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

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      Примечания

      1. HUT Германия, 49 участников, 2021