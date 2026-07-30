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BRL128/00
Для тела, ног и подмышек
Со скругленным триммером
Запатентованный скругленный триммер позволит легко подравнивать любые волосы без порезов кожи. 80 % наших потребителей подтверждают отсутствие жжения и покраснения кожи*.
От полноценного бритья волос по всему телу до поддержания результата — наши бритвы обеспечат быстрый результат без лишних усилий. 3 лезвия сбривают волоски в обоих направлениях для быстрой обработки. Встроенный двусторонний триммер также позволит подровнять длинные волосы для последующего сбривания.
Бритва Philips для тела предназначена для бережного и комфортного бритья волос на разных участках тела.
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HUT Германия, 49 участников, 2021