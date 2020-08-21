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Непрерывное воспроизведение музыки
Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной АС EverPlay музыка воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу покрытия корпуса.
4 Вт, 8 ч
Большой радиус действия Bluetooth
Защита от влаги и пыли
В комплект входит ремешок USB
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
Покрытие DuraFit не только создает функциональные преимущества, но и улучшает эстетические характеристики АС. Верхние прорезиненные слои покрывает ткань с акцентами соответствующего цвета; нескользящий, устойчивый к царапинам и моющийся материал гарантирует дополнительную защиту, а благодаря оригинальному ромбовидному узору изделие приобретает современный и утонченный внешний вид.
Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Дата пользования 2020-04-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Дата пользования 2020-04-20