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Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT3900P/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Непрерывное воспроизведение музыки

Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной АС EverPlay музыка воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу покрытия корпуса.

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Непрерывное воспроизведение музыки

  • 4 Вт, 8 ч

  • Большой радиус действия Bluetooth

  • Защита от влаги и пыли

  • В комплект входит ремешок USB

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Вы можете без проводов прослушивать на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Надежное подключение Bluetooth в радиусе до 30 метров

Надежное подключение Bluetooth в радиусе до 30 метров

Свободно перемещайтесь по дому со смартфоном, не беспокоясь, что воспроизведение музыки прервется. Акустическая система EverPlay обеспечивает максимально надежное Bluetooth-соединение радиусом до 30 м, скорость которого в три раза превышает отраслевые стандарты. АС оборудована чувствительной антенной и радиочастотным фильтром для снижения уровня помех.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Дата пользования 2020-04-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Дата пользования 2020-04-20

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