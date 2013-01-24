Равномерное подравнивание без труда
Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Равномерное подравнивание без труда
Этот триммер, оснащенный металлическими лезвиями, позволяет создать идеальный образ в соответствии с пожеланиями, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Новый встроенный гребень приподнимает волоски для точного и эффективного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах
Динамическая система подравнивания и встроенный гребень приподнимают волоски к лезвию для равномерного подравнивания и создания эффекта трехдневной щетины, а также моделирования короткой или длинной бороды.
Подравнивание щетины одним движением и забота о коже. Новый встроенный гребень приподнимает волоски к лезвиям для удобного и эффективного подравнивания.
Триммер оснащен металлическими лезвиями с двойной заточкой, которые срезают больше волосков за одно движение для более быстрого подравнивания.
Выберите нужную установку длины 0,4–10 мм с шагом 0,2 мм, повернув колесико на ручке. Выбранная установка будет зафиксирована, чтобы обеспечить идеальное подравнивание.
Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Если вам необходима длительная обработка, просто подключите триммер к сети. Триммер может работать как в беспроводном режиме, так и от сети электропитания.
Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.
Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера для бороды всегда остаются острыми благодаря самозаточке: во время подравнивания они слегка соприкасаются. Закругленные кончики и гребни защищают кожу от раздражения.
Поддерживайте трехдневную щетину в идеальном состоянии каждый день, используя триммер с минимальной установкой длины — 0,4 мм.
На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.
Режущая система
Создайте свой стиль
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание