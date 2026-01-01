Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
BT6900A/00
Непрерывное воспроизведение музыки
Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной АС EverPlay музыка воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу покрытия корпуса.
10 Вт, 10 ч
Большой радиус действия Bluetooth
Защита от влаги и пыли
Режим быстрой зарядки
Обычно зарядка АС занимает немало времени. EverPlay обладает режимом, в котором АС заряжается в три раза быстрее, чем при использовании обычного адаптера USB. Используя адаптер Qualcomm Quick-Charge (не входит в комплект), который часто используется для новых телефонов с ОС Android, вы зарядите АС намного быстрее.
Акустическая система EverPlay обладает невероятно надежной конструкцией, а также ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к пыли. Пыль не помешает работе устройства; кроме того, АС можно даже погрузить в воду на глубину до 1 м на время до 30 минут. Поэтому ей не повредит использование в душе, прогулка под дождем или случайное падение в воду. Изделие было протестировано на ударопрочность в специальной камере для испытаний, где оно было проверено в смоделированных условиях использования на протяжении 5 лет. Срок службы EverPlay будет действительно долгим.
Используя эту АС Bluetooth, можно легко и точно отслеживать уровень заряда. Чтобы узнать состояние аккумулятора EverPlay, нужно лишь нажать кнопку питания.
Отзывы