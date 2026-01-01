Надежная конструкция: ударопрочность, водонепроницаемость и защита от пыли (IP57)

Акустическая система EverPlay обладает невероятно надежной конструкцией, а также ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к пыли. Пыль не помешает работе устройства; кроме того, АС можно даже погрузить в воду на глубину до 1 м на время до 30 минут. Поэтому ей не повредит использование в душе, прогулка под дождем или случайное падение в воду. Изделие было протестировано на ударопрочность в специальной камере для испытаний, где оно было проверено в смоделированных условиях использования на протяжении 5 лет. Срок службы EverPlay будет действительно долгим.