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Больше не доступен

портативная беспроводная АС

BT6900P/00

Непрерывное воспроизведение музыки

Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной АС EverPlay музыка воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу покрытия корпуса.

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Непрерывное воспроизведение музыки

  • 10 Вт, 10 ч

  • Большой радиус действия Bluetooth

  • Защита от влаги и пыли

  • Режим быстрой зарядки

Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Кабель USB можно использовать как ремешок

Зарядить устройство невероятно просто. Воспользуйтесь кабелем-ремешком USB "два в одном", чтобы зарядить АС, когда аккумулятор начнет разряжаться. Подключите кабель к источнику питания для зарядки или прикрепите с его помощью АС к сумке для удобной переноски.

Надежное подключение Bluetooth в радиусе до 30 метров

Надежное подключение Bluetooth в радиусе до 30 метров

Свободно перемещайтесь по дому со смартфоном, не беспокоясь, что воспроизведение музыки прервется. Акустическая система EverPlay обеспечивает максимально надежное Bluetooth-соединение радиусом до 30 м, скорость которого в три раза превышает отраслевые стандарты. АС оборудована чувствительной антенной и радиочастотным фильтром для снижения уровня помех.

Технические характеристики

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