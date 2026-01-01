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Больше не доступен
BT6900P/00
Непрерывное воспроизведение музыки
Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной АС EverPlay музыка воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу покрытия корпуса.
10 Вт, 10 ч
Большой радиус действия Bluetooth
Защита от влаги и пыли
Режим быстрой зарядки
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.
Зарядить устройство невероятно просто. Воспользуйтесь кабелем-ремешком USB "два в одном", чтобы зарядить АС, когда аккумулятор начнет разряжаться. Подключите кабель к источнику питания для зарядки или прикрепите с его помощью АС к сумке для удобной переноски.
Свободно перемещайтесь по дому со смартфоном, не беспокоясь, что воспроизведение музыки прервется. Акустическая система EverPlay обеспечивает максимально надежное Bluetooth-соединение радиусом до 30 м, скорость которого в три раза превышает отраслевые стандарты. АС оборудована чувствительной антенной и радиочастотным фильтром для снижения уровня помех.
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