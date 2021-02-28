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    Beard trimmer 9000 Prestige

    Триммер для бороды

    BT9810/15
    Общая оценка / 5
    • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
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      Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды

      BT9810/15
      Общая оценка / 5

      Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

      Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды

      Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

      Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах

      Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

      Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды

      Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

      Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах

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        Beard trimmer 9000 Prestige

        Beard trimmer 9000 Prestige

        Триммер для бороды

        Цена магазина Philips

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        Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, по техническим причинам, размещенные заказы в период с 13:00 25.02.21 по 24:00 28.02.2021, будут отправлены с 1.03.21. Благодарим за понимание!

        Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

        Лучшее от Philips

        • Технология SteelPrecision
        • Датчик PowerAdapt
        • 3-уровневый индикатор аккумулятора
        Абсолютная точность с уникальной технологией SteelPrecision

        Абсолютная точность с уникальной технологией SteelPrecision

        Триммер BT9000 Prestige располагает новой технологией SteelPrecision, которая включает в себя встроенный металлический гребень и мощный режущий блок. Эта система не гнется, как пластиковый гребень, и выдержит любое усилие. Поэтому BT9000 Prestige всегда обеспечит максимально точное подравнивание*.

        Триммер повторяет контуры кожи для равномерного подравнивания

        Триммер повторяет контуры кожи для равномерного подравнивания

        Триммер повторяет контуры кожи и всегда располагается под нужным углом для достижения оптимальных результатов. Он также оснащен покрытием для гладкого скольжения триммера по коже лица.

        Острые металлические лезвия точно сбривают волоски без выдергивания

        Острые металлические лезвия точно сбривают волоски без выдергивания

        Наши металлические лезвия всегда будут острыми. Их специальная форма всегда будет обеспечивать точное сбривание даже самых густых волос без выдергивания.

        30 разных установок длины с шагом точности 0,2 мм

        30 разных установок длины с шагом точности 0,2 мм

        Моделируйте максимально четкие линии бороды, выбирая длину волосков с точностью до 0,2 мм. Используйте регулятор для выбора из 30 установок длины и фиксации желаемой длины — от 0,4 до 10 мм.

        Простое подравнивание даже густой и длинной бороды

        Простое подравнивание даже густой и длинной бороды

        Датчик PowerAdapt проверяет густоту волос 125 раз в секунду и автоматически настраивает мотор для поддержания стабильной мощности. Таким образом точное подравнивание достигается вне зависимости от густоты и длины волос.

        До 120 минут автономной работы без подзарядки + функция быстрой зарядки

        До 120 минут автономной работы без подзарядки + функция быстрой зарядки

        Современный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа. Вы также можете оценить функцию быстрой зарядки: в течение 5 минут она гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.

        Корпус из нержавеющей стали высокого качества для долговечности устройства

        Корпус из нержавеющей стали высокого качества для долговечности устройства

        Триммер BT9000 Prestige создан для использования на протяжении многих лет. Высококачественный корпус из нержавеющей стали проходит этап ручной проверки, чтобы вы могли оценить премиальный уровень и внимание к деталям.

        Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

        Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

        Индикатор аккумулятора указывает на состояние заряда: триммер заряжен, заряжается или заряд аккумулятора низкий. 3 деления оповещают об оставшемся времени до полной зарядки.

        Откидная головка для простой очистки под струей воды

        Откидная головка для простой очистки под струей воды

        Просто откройте головку и промойте под струей воды.

        Дорожный футляр премиум-класса для защиты вашего триммера

        Дорожный футляр премиум-класса для защиты вашего триммера

        Премиальный дорожный футляр повторяет форму триммера и защищает его во время поездок.

        Технические характеристики

        • Режущая система

          Режущий блок
          Металлические лезвия
          Диапазон настроек длины
          0,4–10 мм
          Регулировка (шаг изменения длины)
          0,2 мм
          Количество установок длины
          30
          Технология режущего блока
          SteelPrecision, повторение контуров кожи

        • Удобство использования

          Регулировочное колесико
          Удобная настройка длины
          При работе
          Питание от сети и от аккумулятора
          Очистка
          100%-ая водонепроницаемость
          Индикатор батареи
          3-уровневый индикатор

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы
          120 минут
          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут
          Автопереключение напряжения
          100–240 В

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Использование
          Масло в комплекте

        • Аксессуары

          Гребень
          Насадка-гребень для длинной бороды
          Качественный дорожный чехол для хранения
          Да

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