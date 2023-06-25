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  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
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  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

Больше не доступен

Beard trimmer 9000 PrestigeТриммер для бороды

BT9810/15

4.9
| (41) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу.
Посмотреть все преимущества

Лучшее от Philips

Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

  • Технология SteelPrecision

  • Датчик PowerAdapt

  • 3-уровневый индикатор аккумулятора

Высокая точность и равномерный результат

Высокая точность и равномерный результат

Триммер для бороды Philips 9000 Prestige располагает новой технологией SteelPrecision, которая включает в себя встроенный металлический гребень и мощный режущий блок. Эта система не гнется, как пластиковый гребень, и выдержит любое усилие для максимально точного подравнивания*.

Плавное скольжение по коже

Плавное скольжение по коже

Оцените равномерное подравнивание. Триммер для бороды всегда повторяет контуры вашего лица, а покрытие для гладкого скольжения обеспечивает отсутствие лишнего трения при обработке кожи.

Острые металлические лезвия точно сбривают волоски без выдергивания

Острые металлические лезвия точно сбривают волоски без выдергивания

Наши цельнометаллические лезвия остаются острыми на долгое время. А благодаря особой форме триммер для бороды 9000 Prestige срезает даже самые толстые волоски без выдирания.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

41

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

4
2

25/06/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

топ

Дарувала чоловіку і він дуже задоволений! найкращий тример

Плюсы

дизайн, зрічність, якість

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

02/01/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Philips Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15

Отлично стрежот бороду! За счёт того что железный нож идеально выдерживает длину бороды, не царапает и не ранит кожу. Быстро заряжается и долго держит заряд.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

05/12/2021

Україна

Україна

Дизайн, точность , скорость

Купила данную модель триммера мужу на подарок.Меня эта модель привлекла своим премиальным видом , ощущение добротности.Муж тоже оценил по достоинству, а именно- понравилась металлическая насадка- гребень , которая не гнётся, чётко повторяет контуры и срезает ровно ту длину , которая выставлена.Идеально для создания 3х дневной небритости.

Плюсы

Качественный, стильный

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди

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      Примечания

      1. На основании объективного теста на равномерность с использованием изображения крупным планом, сравнением с другими приборами этой ценовой категории, проведенного независимым агентством