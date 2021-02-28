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Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах
Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденные результаты благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу. Узнать обо всех преимуществах
Триммер для бороды
Цена магазина Philips
Итого:
Триммер BT9000 Prestige располагает новой технологией SteelPrecision, которая включает в себя встроенный металлический гребень и мощный режущий блок. Эта система не гнется, как пластиковый гребень, и выдержит любое усилие. Поэтому BT9000 Prestige всегда обеспечит максимально точное подравнивание*.
Триммер повторяет контуры кожи и всегда располагается под нужным углом для достижения оптимальных результатов. Он также оснащен покрытием для гладкого скольжения триммера по коже лица.
Наши металлические лезвия всегда будут острыми. Их специальная форма всегда будет обеспечивать точное сбривание даже самых густых волос без выдергивания.
Моделируйте максимально четкие линии бороды, выбирая длину волосков с точностью до 0,2 мм. Используйте регулятор для выбора из 30 установок длины и фиксации желаемой длины — от 0,4 до 10 мм.
Датчик PowerAdapt проверяет густоту волос 125 раз в секунду и автоматически настраивает мотор для поддержания стабильной мощности. Таким образом точное подравнивание достигается вне зависимости от густоты и длины волос.
Современный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа. Вы также можете оценить функцию быстрой зарядки: в течение 5 минут она гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Триммер BT9000 Prestige создан для использования на протяжении многих лет. Высококачественный корпус из нержавеющей стали проходит этап ручной проверки, чтобы вы могли оценить премиальный уровень и внимание к деталям.
Индикатор аккумулятора указывает на состояние заряда: триммер заряжен, заряжается или заряд аккумулятора низкий. 3 деления оповещают об оставшемся времени до полной зарядки.
Просто откройте головку и промойте под струей воды.
Премиальный дорожный футляр повторяет форму триммера и защищает его во время поездок.
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