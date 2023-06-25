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Больше не доступен
Технология SteelPrecision
Датчик PowerAdapt
3-уровневый индикатор аккумулятора
Триммер для бороды Philips 9000 Prestige располагает новой технологией SteelPrecision, которая включает в себя встроенный металлический гребень и мощный режущий блок. Эта система не гнется, как пластиковый гребень, и выдержит любое усилие для максимально точного подравнивания*.
Оцените равномерное подравнивание. Триммер для бороды всегда повторяет контуры вашего лица, а покрытие для гладкого скольжения обеспечивает отсутствие лишнего трения при обработке кожи.
Наши цельнометаллические лезвия остаются острыми на долгое время. А благодаря особой форме триммер для бороды 9000 Prestige срезает даже самые толстые волоски без выдирания.
4.9
из 5
41
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
itwin
25/06/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
топ
Дарувала чоловіку і він дуже задоволений! найкращий тример
Плюсы
дизайн, зрічність, якість
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
vladi5800
02/01/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Philips Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15
Отлично стрежот бороду! За счёт того что железный нож идеально выдерживает длину бороды, не царапает и не ранит кожу. Быстро заряжается и долго держит заряд.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Ellis_7
05/12/2021
Україна
Часть акции
Дизайн, точность , скорость
Купила данную модель триммера мужу на подарок.Меня эта модель привлекла своим премиальным видом , ощущение добротности.Муж тоже оценил по достоинству, а именно- понравилась металлическая насадка- гребень , которая не гнётся, чётко повторяет контуры и срезает ровно ту длину , которая выставлена.Идеально для создания 3х дневной небритости.
Плюсы
Качественный, стильный
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Тример для бороди
На основании объективного теста на равномерность с использованием изображения крупным планом, сравнением с другими приборами этой ценовой категории, проведенного независимым агентством