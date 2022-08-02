Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Триммеры ДЛЯ ЛИЦА
Все серии
Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды
Больше не доступен
Поддержка
BT9810/15
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Руководство с важными сведениями
Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Все (9)
Как выполнять очистку стайлера Philips?
Что означают символы на стайлере Philips?
Как заряжать стайлеры Philips?
Как подравнивать бороду
Использование стайлера Philips в проводном режиме
ShaversЩеточка для очищения
Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает
Стайлер Philips стрижет неравномерно
Стайлер Philips не заряжается
Раздражение кожи после использования стайлера Philips
Стайлер/машинка для стрижки волос издает странный звук
Связаться с Philips
Мы готовы помочь