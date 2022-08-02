КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды

Больше не доступен

Поддержка

Beard trimmer 9000 PrestigeТриммер для бороды

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды

Больше не доступен

В магазин

Используйте все преимущества продукта

  • Как использовать и сбривать волосы с помощью триммера для бороды 9000 Prestige, видео
    Как использовать и сбривать волосы с помощью триммера для бороды 9000 Prestige, видео
  • Как очищать, заряжать и обслуживать триммер для бороды 9000 Prestige, видео
    Как очищать, заряжать и обслуживать триммер для бороды 9000 Prestige, видео

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 173.3 kB
  • 20 April 2022

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь