CD-плеер. Цифровое радио DAB+/FM

Эта стильная встраиваемая микросистема поддерживает потоковое вопроизведение плейлистов и многого другого. Вы также можете достать из шкафа любимые CD-диски, ведь она оснащена CD-плеером и поддержкой MP3 и записанных дисков. Цифровой тюнер обеспечивает чистое звучание; также вы можете задать до 20 предустановок для радиостанций FM и DAB+.