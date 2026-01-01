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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

BTB4800/12

Винтажный стиль. Современное звучание.

Эта микросистема объединяет в себе винтажный дизайн и современные звуковые технологии. Классический деревянный корпус, регулятор громкости из матового алюминия и дисплей высокой яркости делают это устройство по-настоящему стильным. Расслабляющая музыка там, где удобно вам.

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Винтажный стиль. Современное звучание.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD-плеер. Цифровое радио DAB+/FM

Эта стильная встраиваемая микросистема поддерживает потоковое вопроизведение плейлистов и многого другого. Вы также можете достать из шкафа любимые CD-диски, ведь она оснащена CD-плеером и поддержкой MP3 и записанных дисков. Цифровой тюнер обеспечивает чистое звучание; также вы можете задать до 20 предустановок для радиостанций FM и DAB+.

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth

Вес: 4,78 кг

Технические характеристики

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