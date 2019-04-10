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Больше не доступен
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-порт для зарядки
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
gk5500
10/04/2019
Україна
Отличный музыкальный центр
Очень компактный с широкими функциями музыкальный центр
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BTM2310 Музична мікросистема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BTM2310 Музична мікросистема