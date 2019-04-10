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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

BTM2310/12

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Расслабьтесь под отличную музыку
Слушайте мелодии со смартфона, передавайте свою музыкальную коллекцию через Bluetooth и воспроизводите MP3-CD с помощью компактной универсальной музыкальной системы Philips. Встроенный USB-порт позволяет заряжать любые мобильные устройства: от смартфонов до планшетов.
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Одержимые звуком

Расслабьтесь под отличную музыку

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-порт для зарядки

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Максимальная выходная мощность 15 Вт

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный музыкальный центр

Очень компактный с широкими функциями музыкальный центр

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BTM2310 Музична мікросистема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BTM2310 Музична мікросистема

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