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    беспроводная студийная АС

    BTS3000G/10
    Общая оценка / 5
    • Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью
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      беспроводная студийная АС

      BTS3000G/10
      Общая оценка / 5

      Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

      Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная студийная АС

      Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

      Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

      Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

      Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная студийная АС

      Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

      Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря студийным акустическим системам 30 Вт с невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с aptX®. Великолепные технические характеристики дополняет компактный дизайн. Узнать обо всех преимуществах

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        беспроводная студийная АС

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Воспроизводит все форматы с максимальной громкостью

        • Bluetooth® aptX
        • Цифровой вход, аналоговый вход
        • макс. 30 Вт
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

        Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

        Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

        Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

        Технические характеристики

        • Поддержка Bluetooth:

          iPad
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina
          iPhone
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          iPod touch
          3 поколения или выше
          планшетными ПК и смартфонами на базе Android
          Да
          другое устройство с поддержкой Bluetooth
          Да
          совместимость с
          Bluetooth версии 4.0 или ниже

        • Оптическая/коаксиальная совместимость

          ПК
          Да
          Телевизоры
          Да
          Игровая приставка
          Да

        • Звук

          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
          30 Вт
          Улучшение звука
          регулировка ВЧ и НЧ

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2 x 2
          Излучатели АС
          • 4" НЧ-динамик
          • 15 мм ВЧ-динамик
          Типы АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          A2DP
          Разъемы на задней панели
          • Вход AUX
          • Цифровой коаксиальный вход
          • Цифровой оптический вход

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ (с батарейкой)
          Инструкция по эксплуатации
          16 языков

        • Размеры

          Размеры АС (ШxГxВ)
          160 x 216 x 249 мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          397 x 249 x 306 мм
          Вес продукта
          4,38  кг
          Вес, включая упаковку
          5,33  кг

        • Питание

          Источник питания
          • 110-240 В
          • 50/60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ (с батарейкой)

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