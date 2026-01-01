Видеофильмы кристально-чистого качества с высоким разрешением (720p)

Записывайте видео в высоком разрешении (720p) и просматривайте их в том же качестве, что и телепередачи HDTV. "720" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране). "Р" обозначает прогрессивную развертку, или одновременное отображение строк в каждом кадре. Значение 720p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры Philips используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.