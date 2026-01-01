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CAM100BU/00
Снимайте лучшие моменты и делитесь ими с разрешением HD
Карманная видеокамера Philips начинает запись после нажатия всего одной кнопки! Поделитесь магией воспоминаний в HD качестве на вашем телевизоре или в Интернете. Встроенный разъем USB поможет с легкостью подключить камеру к ПК.
Записывайте видео в высоком разрешении (720p) и просматривайте их в том же качестве, что и телепередачи HDTV. "720" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране). "Р" обозначает прогрессивную развертку, или одновременное отображение строк в каждом кадре. Значение 720p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры Philips используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.
Теперь вы не пропустите ни одного интересного кадра. Функция быстрого включения видеокамеры Philips позволяет мгновенно начать съемку. Благодаря нескольким дополнительным функциям, таким как высокая скорость процессора и специальная обработка сигнала, включение видеокамеры Philips занимает всего две секунды. Простота и функциональность позволяет начать съемку фильма с высоким разрешением нажатием всего одной кнопки. С видеокамерой Philips вы всегда готовы запечатлеть удивительные моменты, не упустив ни малейшей детали.
Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.
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