Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов

Благодаря видеокамере Philips с разъемом для карты памяти MicroSD вы можете снимать все, что захотите. Небольшие, но вместительные карты памяти micro SD надежно сохранят все видео и фотографии. Крохотный размер также предусматривает возможность взять несколько дополнительных карт памяти с собой. Разъем для карты памяти поддерживает все универсальные карты памяти micro SD, позволяя увеличить объем памяти до 32 ГБ и записывать видео HD в течение 16 часов. Не прерывайте съемку!