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Больше не доступен
CAM102PK/00
Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!
Видеокамера ESee CAM102 обеспечивает невероятно четкое изображение формата Full HD и сохранит для вас мельчайшие детали. Чтобы начать съемку, достаточно одного нажатия кнопки, после чего видеофайлы можно сразу воспроизвести на экране телевизора или отправить по Интернету. Встроенный USB-разъем максимально упрощает подключение.
Теперь вы не пропустите ни одного интересного кадра. Функция быстрого включения видеокамеры Philips позволяет мгновенно начать съемку. Благодаря нескольким дополнительным функциям, таким как высокая скорость процессора и специальная обработка сигнала, включение видеокамеры Philips занимает всего две секунды. Простота и функциональность позволяет начать съемку фильма с высоким разрешением нажатием всего одной кнопки. С видеокамерой Philips вы всегда готовы запечатлеть удивительные моменты, не упустив ни малейшей детали.
Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.
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