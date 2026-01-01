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Видеокамера HD

CAM102SB/00

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Видеокамера ESee CAM102 обеспечивает невероятно четкое изображение формата Full HD и сохранит для вас мельчайшие детали. Чтобы начать съемку, достаточно одного нажатия кнопки, после чего видеофайлы можно сразу воспроизвести на экране телевизора или отправить по Интернету. Встроенный USB-разъем максимально упрощает подключение.

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Формат HD для самых ярких воспоминаний

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов

Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов

Благодаря видеокамере Philips с разъемом для карты памяти MicroSD вы можете снимать все, что захотите. Небольшие, но вместительные карты памяти micro SD надежно сохранят все видео и фотографии. Крохотный размер также предусматривает возможность взять несколько дополнительных карт памяти с собой. Разъем для карты памяти поддерживает все универсальные карты памяти micro SD, позволяя увеличить объем памяти до 32 ГБ и записывать видео HD в течение 16 часов. Не прерывайте съемку!

ПО для редактирования программируемого видео

Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD

Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.

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