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Больше не доступен

Видеокамера HD

CAM110BU/00

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения видеокамера ESee снимает великолепное видео высокой четкости Full HD. Кроме того, вы можете выбрать один из двух форматов записи: HD или формат для отправки видео по электронной почте, который позволяет передать и воспроизвести видео на экране ТВ в 4 раза быстрее.

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Усовершенствованная технология стабилизации изображения

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК

Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК

Компактный и плоский дизайн позволяет легко поместить камеру в кармане

Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения

Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения

Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиростабилизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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