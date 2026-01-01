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Больше не доступен

Видеокамера HD

CAM295WH/00

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

С видеокамерой ESee CAM295 снимать видео и фотографии в разрешении Full HD проще простого. Благодаря удобному сенсорному экрану 3", функциям мгновенного редактирования и быстрого просмотра вы сможете сразу просмотреть фотографии и видео на экране ТВ или отправить по Интернету.

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С сенсорным управлением

Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Мгновенный редактор видео для простого редактирования материала, сохраненного в памяти камеры

Запись в двойном формате для записи в формате full HD и подходящем для отправки по электронной почте

Запись в двойном формате для записи в формате full HD и подходящем для отправки по электронной почте

Видео Full HD отлично подходят для просмотра на экране телевизора HD. Но для передачи по электронной почте или через Интернет файл HD большого размера потребуется сжать и конвертировать в соответствующий формат. Видеокамера позволит вам избежать подобных трудностей благодаря функции записи в двойном формате. Включите данную функцию, и запись видео будет выполняться сразу в двух форматах — Full HD (1080p) и формате для отправки по электронной почте QWVGA (240p). Это позволит получить максимум удовольствия от просмотра видео на экране ТВ HD и сразу же отправить его друзьям в электронном формате.

Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube

Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube

Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.

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