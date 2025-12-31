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Больше не доступен

CarStudioАвтомобильная аудиосистема

CE132/12

Живая музыка в машине

С системой Philips CE132 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации.

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Одержимые звуком

Живая музыка в машине

  • USB/SDHC

Съемная передняя панель для защиты от кражи

Съемная передняя панель для защиты от кражи

Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

Технические характеристики

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  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года