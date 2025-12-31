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Больше не доступен

CarStudioАвтомобильная аудиосистема

CE138/12

Живая музыка в машине

С системой Philips CE138 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как iPod/iPhone, USB и SDHC. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации.

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Одержимые звуком

Живая музыка в машине

  • Для iPod и iPhone

  • USB/SDHC

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Технические характеристики

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  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года