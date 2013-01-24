Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Живая музыка в машине
С системой Philips CE138 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как iPod/iPhone, USB и SDHC. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живая музыка в машине
С системой Philips CE138 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как iPod/iPhone, USB и SDHC. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах
Живая музыка в машине
С системой Philips CE138 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как iPod/iPhone, USB и SDHC. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живая музыка в машине
С системой Philips CE138 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как iPod/iPhone, USB и SDHC. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах
Автомобильная аудиосистема
Итого:
Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.
Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.
Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
ЖК-дисплей высокой контрастности
Экран
Поддерживаемые медианосители
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Звук
Подключения
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Безопасность/защита от кражи
Аксессуары
Питание
Размеры