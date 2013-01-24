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Живая музыка и видео в автомобиле
На полноцветном дисплее Philips CED1900BT с диагональю 6,2" можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живая музыка и видео в автомобиле
На полноцветном дисплее Philips CED1900BT с диагональю 6,2" можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи. Узнать обо всех преимуществах
Живая музыка и видео в автомобиле
На полноцветном дисплее Philips CED1900BT с диагональю 6,2" можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живая музыка и видео в автомобиле
На полноцветном дисплее Philips CED1900BT с диагональю 6,2" можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи. Узнать обо всех преимуществах
Автомобильная аудио-/видеосистема
Итого:
Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.
Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.
Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи формата MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя малейшие искажения. Основанная на патентованном алгоритме обработки звука, технология FullSound сочетает богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором цифровых сигналов последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, чистый вокал и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — с функцией FullSound.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Корпус стандарта 2.0 DIN
Автомобильная аудио-видеосистема Philips CarStudio с дисплеем высокого разрешения оснащена ЖК-панелью WVGA (800x480 пикселей). На ярком дисплее максимально четко отображаются все элементы меню и видеокартинка с различных мультимедийных источников, включая DVD. Также дисплей отлично подходит для просмотра любимых фотографий в режиме слайд-шоу. На выбор представлено несколько различных фоновых изображений и цветовых тем для гармоничного сочетания с интерьером салона авто.
Изображение/дисплей
Поддерживаемые медианосители
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Звук
Подключения
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Аксессуары
Питание
Размеры