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Больше не доступен
CED1900BT/12
Живая музыка и видео в автомобиле
На полноцветном дисплее Philips CED1900BT с диагональю 6,2" можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.
сенсорный экран 15,7 см (6,2")
Bluetooth
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CED1900BT Car audio video system
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CED1900BT Car audio video system