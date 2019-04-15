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Больше не доступен

Автомобильная аудио-/видеосистема

CED1900BT/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Живая музыка и видео в автомобиле

На полноцветном дисплее Philips CED1900BT с диагональю 6,2" можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.

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Одержимые звуком

Живая музыка и видео в автомобиле

  • сенсорный экран 15,7 см (6,2")

  • Bluetooth

Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Аудиовыход для подключения усилителя

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CED1900BT Car audio video system

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CED1900BT Car audio video system

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